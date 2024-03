Horizon Oil Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt ein neutrales Bild für die Horizon Oil-Aktie. In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung der Anlegerstimmung, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb im Durchschnitt, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 0,16 AUD lag. Der aktuelle Schlusskurs weicht nur um +3,13 Prozent ab, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt eine ähnliche Abweichung und somit ein neutrales Rating.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, war in den letzten zwei Wochen eher neutral. In den letzten Tagen zeigten sich jedoch vermehrt positive Themen, was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments und somit zu einer insgesamt guten Bewertung der Aktie führt.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergibt gemischte Ergebnisse. Der RSI7 zeigt an, dass die Horizon Oil-Aktie überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI25 hingegen zeigt weder überkaufte noch überverkaufte Signale, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Horizon Oil-Aktie auf der Basis des Sentiments, der technischen Analyse und des RSI gemischte Bewertungen, wobei das Anleger-Sentiment als positivste Einschätzung hervorgeht.