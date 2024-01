Horizon Oil Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

In den letzten zwei Wochen wurde die Horizon Oil von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt also eine "Neutral"-Einstufung.

Ein weiterer Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Wir haben die Aktie von Horizon Oil in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Horizon Oil blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss darüber, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Horizon Oil-Aktie beträgt aktuell 33, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Ebenso zeigt der RSI der letzten 25 Handelstage eine Neutralität an.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Horizon Oil aktuell bei 0,16 AUD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt ein "Neutral"-Signal.

Zusammenfassend ergibt die Analyse der Anleger-Stimmung, des Sentiments und des Buzz, des RSI und der technischen Analyse eine überwiegende "Neutral"-Einstufung für die Aktie von Horizon Oil.