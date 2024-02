Horizon Oil Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die technische Analyse der Horizon Oil-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 0,16 AUD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 0,16 AUD liegt und somit keinen Abstand zum GD200 aufweist. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,15 AUD, was einer Differenz von +6,67 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Horizon Oil liegt bei 33,33 Punkten, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung mit einem Wert von 42,86.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität, dass die Stimmungslage der Anleger sich verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Ebenso wurde das Unternehmen in den sozialen Medien verstärkt diskutiert, was zu einer erhöhten Aufmerksamkeit der Anleger und somit ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ein gemischtes Bild wider, da in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, während in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Unternehmens als "Neutral".

Zusammenfassend ist die Redaktion der Ansicht, dass die Aktie von Horizon Oil in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.