Horizon Oil Aktie: Jetzt ist alles möglich

Die technische Analyse der Horizon Oil-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,16 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,155 AUD weicht somit um -3,13 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 0,16 AUD nahe dem letzten Schlusskurs (-3,13 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Horizon Oil-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz ist die Stimmung für Horizon Oil in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Horizon Oil besteht. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Auch die Analyse der Anlegerstimmung lässt darauf schließen, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen, weshalb die Aktie auch für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral" erhält.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Empfehlung für die Horizon Oil-Aktie. Der RSI7 liegt bei 50 und der RSI25 bei 53,33, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.