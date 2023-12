Horizon Minerals Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Weitere Suchergebnisse zu "Splash Beverage Group":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI von Horizon Minerals liegt bei 100, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 40,63, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zu Horizon Minerals zeigen ein positives Stimmungsbild. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was zu einer Bewertung als "Gut" führt.

Auch hinsichtlich des Sentiments und Buzz auf den sozialen Medien zeigt sich eine positive Entwicklung. Die Stimmung hat sich aufgehellt und die Kommunikationsfrequenz zugenommen. Daher erhält die Aktie auch hier ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse der Horizon Minerals-Aktie ergibt eine neutrale Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen nur eine geringe Abweichung vom Schlusskurs auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung hinsichtlich der Anlegerstimmung und des Sentiments, während die technische Analyse neutral ausfällt.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Horizon Minerals-Analyse vom 29.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Horizon Minerals jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Horizon Minerals-Analyse.

Horizon Minerals: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...