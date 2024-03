Horizon Minerals Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Weitere Suchergebnisse zu "Horizon Minerals":

Die Analyse der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei Horizon Minerals zeigen sich interessante Entwicklungen. Die Diskussionsintensität ist stark gestiegen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Allerdings hat sich die Stimmung zum Negativen verändert, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine negative Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Horizon Minerals liegt bei 61,54, was als neutral betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt eine neutrale Situation. Somit erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine neutrale Bewertung.

In den letzten zwei Wochen wurde Horizon Minerals von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als neutral eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Horizon Minerals-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt schlecht abschneidet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt weisen eine deutliche Abweichung auf, was zu einer negativen Bewertung führt.

Insgesamt wird Horizon Minerals auf Basis der analysierten Kriterien mit einer negativen Einschätzung versehen.