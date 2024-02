Horizon Gold Aktie: Wer hätte das gedacht?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Bei Horizon Gold zeigt der RSI7 einen Wert von 50 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 liegt hingegen bei 100, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Zusammen ergibt dies eine "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In den sozialen Medien wurde Horizon Gold in den letzten zwei Wochen von Privatnutzern neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral". In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, und die Rate der Stimmungsänderung blieb kaum verändert. Das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild wird daher als "Neutral" eingestuft.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Horizon Gold-Aktie ein Durchschnitt von 0,32 AUD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 0.275 AUD, was einer Abweichung von -14,06 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt erhalten daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Insgesamt wird Horizon Gold daher in der technischen Analyse und Sentiment-Bewertung als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft.

Sollten Horizon Gold Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Horizon Gold jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Horizon Gold-Analyse.

Horizon Gold: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...