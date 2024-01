Horizon Gold Aktie: Was kann da noch kommen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100. Für Horizon Gold liegt der RSI bei 71,43, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 58,82, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht".

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung der Horizon Gold-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage bei 0,33 AUD liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 0,27 AUD liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,29 AUD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren Bewertung als "Schlecht" führt.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral eingestellt waren und es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz rund um die Aktie ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung zeigten eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung gering blieb.

Insgesamt erhält Horizon Gold somit sowohl in Bezug auf die Anlegerstimmung als auch das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".