Horizon Gold Aktie: Was geht denn hier ab?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Horizon Gold-RSI liegt bei 100, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich ebenfalls auf 100, was zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Schlecht".

Die Diskussionen zu Horizon Gold in sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, sondern überwiegend neutrale Themen. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Die charttechnische Entwicklung der Horizon Gold-Aktie zeigt einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von 0,32 AUD. Der aktuelle letzte Schlusskurs liegt mit 0,26 AUD deutlich darunter (-18,75 Prozent). Basierend auf dieser Betrachtung wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,29 AUD über dem letzten Schlusskurs (-10,34 Prozent Abweichung), was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Horizon Gold festgestellt werden. Daher wird das Unternehmen in Bezug auf Sentiment und Buzz als "Neutral" bewertet. Es konnten auch keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf die Stärke der Diskussion festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt erhält Horizon Gold daher für diese Stufe ein "Neutral"-Rating.