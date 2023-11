Horizon Finance Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Die Aktie der Horizon Finance weist derzeit eine Dividendenrendite von 11,11 Prozent auf, was einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 14,82 Prozent darstellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Horizon Finance liegt bei 22 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 33,44 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Wertpapier von Horizon Finance in diesem Abschnitt ein "Gut"-Rating.

Die Analysten haben der Aktie der Horizon Finance in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen gegeben, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 12,5 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 2,04 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität und deutet auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hin, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie der Horizon Finance daher auf dieser Stufe als "Schlecht" bewertet.