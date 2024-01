Horizon Finance Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Die Aktie von Horizon Finance wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft, da das KGV mit 41,52 insgesamt 27 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte", der 56,55 beträgt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Auch der Relative Strength-Index (RSI) zeigt positive Signale für die Horizon Finance Aktie. Der RSI liegt bei 28,72, was ebenfalls zu einer Einstufung von "Gut" führt. Ebenso deutet der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, mit einem Wert von 21,72 auf eine positive Einschätzung hin. Die Gesamteinschätzung auf technischer Ebene lautet daher ebenfalls "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Rendite der Horizon Finance Aktie mit 13,49 Prozent um mehr als 2 Prozent über dem Durchschnitt. Allerdings liegt die Rendite der "Kapitalmärkte"-Branche mit 20,27 Prozent deutlich höher, was zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet. Jedoch wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was positiv zu bewerten ist. Insgesamt erhält die Horizon Finance Aktie auf dieser Stufe daher eine Bewertung von "Gut".