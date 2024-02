Horizon Finance Aktie: Gigantischer Hammer!

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An sieben Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an zwei Tagen vermehrt negative Kommunikation zu beobachten war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Horizon Finance ausgetauscht. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Insgesamt ergibt sich damit eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Aktuell beträgt die Dividendenrendite für Horizon Finance bezogen auf das Kursniveau 9,97 Prozent und liegt mit 0,16 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (10,13) für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Horizon Finance daher als "Neutral".

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Horizon Finance mit einem Wert von 41,87 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Kapitalmärkte" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 61,3, was einem Abstand von 32 Prozent entspricht. Daher stufen wir den Titel als "Gut"-Empfehlung ein.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend, was wir positiv bewerten. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat lässt sich feststellen, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Horizon Finance-Aktie somit ein "Gut"-Rating.