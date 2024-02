Horizon Finance Aktie: Es wird konkret!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Horizon Finance beträgt 41, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 61,46 niedriger liegt. Dies entspricht einer Unterbewertung um etwa 32 Prozent. Basierend auf fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Horizon Finance im letzten Jahr eine Rendite von 22,95 Prozent erzielt, was 19,71 Prozent über dem Durchschnitt des Finanzsektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 5,84 Prozent, was bedeutet, dass Horizon Finance derzeit um 17,11 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz wird das Unternehmen über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die positive Veränderung der Stimmungsrate entspricht jedoch einer "Gut"-Wertung. Insgesamt wird Horizon Finance in diesem Punkt daher mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Horizon Finance derzeit bei 12,39 USD liegt, während der Aktienkurs bei 13,16 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie um +6,21 Prozent über dem GD200 liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 13,17 USD, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sicht neutral bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie jedoch eine Gesamtbewertung von "Gut".