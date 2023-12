Horizon Finance Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Weitere Suchergebnisse zu "Genetic Technologies":

Der Aktienkurs von Horizon Finance hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 13,49 Prozent erzielt, was 2,48 Prozent über dem Durchschnitt von Aktien aus dem Finanzsektor liegt. Im Vergleich zu Wertpapieren aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt die mittlere jährliche Rendite 17,65 Prozent, wobei Horizon Finance aktuell 4,16 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die langfristige Meinung von Analysten besagt, dass die Horizon Finance-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten wird, und das Kursziel wird auf 12,5 USD festgelegt. Dies würde eine zukünftige Performance von -6,16 Prozent bedeuten, da derzeit 13,32 USD kostet. Daher erhält die Aktie insgesamt die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist Horizon Finance mit einer Dividendenrendite von 11,11 Prozent einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (5,67%) auf, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Horizon Finance als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 41,52 insgesamt 27 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte" liegt, der 56,81 beträgt. Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie auch in diesem Bereich die Einstufung "Gut".

