Horizon Capital bringt auf dem Weg zum Ziel von 250 Mio. USD in erster Finanzierungsrunde 125 Mio. USD für Ukraine-Fonds auf, mit dem visionäre Unternehmer in wachstumstechnologie- und exportorientierten Unternehmen unterstützt werden sollen

London (ots/PRNewswire) -LONDON, 4. Oktober 2022 /PRNewswire/– Horizon Capital, ein US-amerikanisches Privatkapitalunternehmen, das in wachstumstechnologie- und exportorientierte Unternehmen in der Ukraine investiert, hat die Einführung des Horizon Capital Growth Fund IV, L.P. („HCGF IV", der „Fonds") bekanntgeben. In einer ersten Finanzierungsrunde wurden 125 Mio. USD aufgebracht. Horizon Capital ist das führende Privatkapitalunternehmen in neuen europäischen Märkten („Emerging Europe"), mit einem Investorenkapital von mehr als 1,2 Mrd. USD und einer Kapitalbasis von mehr als 570 Mrd. USD, das mehr als 580 Mio. USD an Wachstumskapital aufgebracht hat, um visionäre Unternehmer aus der Ukraine und Moldawien (der „Region") zu unterstützen. Von Horizon Capital verwaltete Fonds haben in mehr als 160 Unternehmen mit mehr als 77.000 Mitarbeitern in der Region investiert.Mit der Einführung von HCGF IV hat Horizon Capital seine erste Finanzierungsrunde mit einem Rekord abgeschlossen: Mit den erreichten 50 % seines Ziels von 250 Mio. war es der höchste Erstrundenabschluss in der Unternehmensgeschichte. Die erste Finanzierungsrunde wurde unterstützt von der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung („EBWE"), der International Finance Corporation („IFC"), der Deutschen Investitions- und Entwicklungsgesellschaft („DEG") und einer Tochtergesellschaft der KfW Group, der Dutch Entrepreneurial Development Bank („FMO"), dem Schweizer Investmentfonds für Schwellenländer („SIFEM"), dem Western NIS Enterprise Fund und dem Zero Gap Fund, einer Impact-Investing-Kollaboration zwischen der Rockefeller Foundation und der John D. and Catherine T. MacArthur Foundation. Die offizielle Unterzeichnungszeremonie fand heute im Londoner Büro der IFC statt und umfasste Spitzenvertreter dieser angesehenen Institutionen, zusammen mit der Gründungspartnerin und CEO von Horizon Capital, Lenna Koszarny, und Senior Partner Vasile Tofan.„Wir fühlen uns geehrt, Geschichte zu schreiben, indem wir den ersten Fonds für die Ukraine und die Republik Moldau seit dem 24. Februar ins Leben rufen und die erste Institution sind, die diese Länder seit dem hochverdienten und hart errungenen EU-Kandidatenstatus unterstützen", sagte Lenna Koszarny, Gründerpartnerin und CEO von Horizon Capital. „Wir widmen diesen Fonds den Menschen in der Ukraine, die die Welt mit ihrer Tapferkeit und Beharrlichkeit bei der Verteidigung ihrer Heimat inspirieren und so eine Zukunft sichern, in der die Ukraine ihren rechtmäßigen Platz unter den europäischen Nationen einnimmt. Die Ukraine benötigt Partner, die an das Land glauben, die Schulter an Schulter mit ihren Menschen stehen, die den Weg vorgeben und die nichts unversucht lassen, um sicherzustellen, dass Investitionskapital jetzt zur Verfügung steht, und nicht erst, wenn die Feindseligkeiten beendet sind. Die Ukrainer müssen Zugang zu ausreichenden Ressourcen haben, um den wirtschaftlichen Aufschwung, die Erneuerung und die Wiederbelebung ihres Landes voranzubringen. Horizon Capital steht seit 2006 und steht heute und in Zukunft an der Seite der Ukraine. Wir sind unseren geschätzten Kommanditisten sehr dankbar für die Zusage von Kapital, das jetzt bereitgestellt werden kann, für ihren festen Glauben an unser Team, unsere Erfolgsbilanz, unsere Strategie und unsere Vision sowie an diesen starken Signaleffekt auf den Markt. Wir sind zuversichtlich, dass dieser historische Fonds ein voller Erfolg sein und in den kommenden Jahren sowohl Erträge als auch positive Veränderung erzielen wird."Vasile Tofan, Senior Partner, fuhr fort: „Ich bin stolz auf meine Landsleute in Moldawien, die pro Kopf mehr ukrainische Flüchtlinge als jedes andere Land aufgenommen haben, wie auch auf ihre Stärke und Widerstandsfähigkeit. Dieser Geist der Widerstandsfähigkeit ist auch bei Technologieunternehmen in der Region, insbesondere in der Ukraine, zu sehen, wo der Tech-Sektor in hohem Tempo Innovation und Digitalisierung voranbringt. Davon zeugen eine Expansion von 23 % und ein Rekordexportumsatz von 3,74 Mrd. USD im ersten Halbjahr 2022 im Jahresvergleich, bei einem prognostizierten Gesamtjahresumsatz für 2022 von mehr als 8 Mrd. Der neue Fonds wird sich weiterhin auf technologie- und exportorientierte Unternehmen konzentrieren, die von visionären Unternehmern geleitet werden, die wettbewerbsfähige Plattformen nutzen, um weltweit erfolgreich zu sein. Wir bauen damit auf dem Erfolg unseres Fonds aus dem Jahr 2017 in Höhe von 200 Mio. USD auf, dessen fantastischen Ergebnisse von der hervorragenden Leistung der zugrundeliegenden Unternehmen und ihrer talentierten Gründer und Geschäftsführungsteams ermöglicht werden. Wir freuen uns darauf, weiterhin Gründer mit einem durchschnittlichen Wachstumskapital von 10 bis 30 Millionen Dollar sowie den Mehrwert zu unterstützen, den unser Team für sie liefern kann."Horizon Capital (www.horizoncapital.com.ua) ist das führende Privatkapitalunternehmen in der Ukraine, das von mehr als 40 institutionellen Investoren mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 1,2 Mrd. US-Dollar in sechs Fonds unterstützt wird. Horizon Capital ist ein Value-Add-Investor, der visionäre Unternehmer unterstützt, die transformative Unternehmen in der Ukraine und der nahen Region führen. Stephenson Harwood LLP fungierte als Rechtsberater für den Fonds.Diese Pressemitteilung dient nur zu Informationszwecken. Horizon Capital liefert hiermit keine Anlageberatung und gibt niemandem das Recht, sich auf den Inhalt dieser Pressemitteilung zu verlassen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Beteiligungen an Horizon Capital Growth Fund IV LP (die „Beteiligungen") oder eines anderen Wertpapiers in jeglichem Rechtsgebiet dar und stellt unter keinen Umständen ein Angebot, eine Aufforderung oder einen Verkauf in einem Rechtsgebiet und für Personen dar, in dem oder für die ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Es existiert kein öffentliches Angebot für Beteiligungen. Kontakt:Tetyana Bega+380684481625tbega@horizoncapital.com.ua