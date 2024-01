Horizon Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die Horizon-Aktie weist eine Dividendenrendite von 6,12 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken (138,82 %) als niedriger einzustufen ist. Die Differenz von 132,7 Prozentpunkten führt zu der aktuellen Bewertung "Schlecht".

Im letzten Jahr wurde die Aktie von Horizon von Analysten insgesamt positiv (1 Gut, 1 Neutral) bewertet, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates, und das mittlere Kursziel liegt bei 16 USD, was auf eine erwartete Kursentwicklung von 11,81 % hindeutet. Daher ergibt sich insgesamt die Einschätzung "Gut" basierend auf den Bewertungen der Analysten.

In den letzten zwei Wochen wurde Horizon von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Allerdings gab es in den letzten Tagen mehr negative Themen rund um den Wert. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der Horizon-Aktie um mehr als 11 Prozent darunter. Dies führt zu einem neutralen Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigt sich also eine gemischte Bewertung der Horizon-Aktie, sowohl in Bezug auf die Dividende, die Analysteneinschätzung als auch die Anleger-Stimmung. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Aktie in Zukunft entwickeln wird.