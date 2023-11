Horisont Energi, ist immer für eine Überraschung gut!

Horisont Energi: Aktuelle Anlegerstimmung und technische Analyse

In den letzten zwei Wochen wurde die Aktie von Horisont Energi von privaten Nutzern in den sozialen Medien überwiegend neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Wert befasst haben. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einstufung "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

Unsere Analyse zeigt, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation frühzeitig erkennbar sind. In Bezug auf Horisont Energi hat sich die Stimmung in den letzten Wochen jedoch deutlich eingetrübt, weshalb wir eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Zudem haben unsere Programme eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen gemessen, was auf ein gefallendes Interesse an der Aktie hindeutet.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Horisont Energi-Aktie beträgt aktuell 58, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Somit zeigt die Analyse der RSIs ein insgesamt "Neutral"-Rating für Horisont Energi.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs, dass Horisont Energi derzeit als "Schlecht" einzustufen ist. Der GD200 verläuft bei 6,83 NOK, während der Aktienkurs bei 5,1 NOK liegt, was einer Abweichung von -25,33 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien eher neutral ist, die technische Analyse jedoch auf "Schlecht" und "Neutral" hinweist. Anleger sollten diese Informationen im Hinblick auf ihre Investitionsentscheidungen berücksichtigen.