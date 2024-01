Horisont Energi Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Horisont Energi liegt bei 61,98, was als neutral betrachtet wird, da die Situation weder überkauft noch überverkauft ist.

Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 55, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Bewertung "Neutral" vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den vergangenen vier Wochen bei Horisont Energi keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Stimmung wird daher als neutral bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt wurde.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Horisont Energi-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 6,1 NOK liegt, während der aktuelle Kurs bei 4,91 NOK liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -19,51 Prozent und führt zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt des letzten 50 Handelstages (GD50) um 7,71 Prozent, was ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Horisont Energi eingestellt waren. Die Diskussion drehte sich an einem Tag vor allem um negative Themen, wobei es keine positiven Diskussionen gab. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Insgesamt erhält Horisont Energi daher in den verschiedenen Kategorien wie RSI, Sentiment und Buzz, technische Analyse und Anlegerstimmung eine Bewertung im neutralen bis schlechten Bereich.