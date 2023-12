Horisont Energi Aktie: Aufschrei, garantiert!

In den letzten zwei Wochen wurde die Horisont Energi-Aktie von den meisten privaten Anlegern in den sozialen Medien besonders positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Analyse unserer Redaktion, die die verschiedenen Kommentare und Beiträge der letzten Wochen zu diesem Thema ausgewertet hat. In den Diskussionen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um die Aktie angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stimmung der Anleger auf einem guten Niveau ist, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich für die Horisont Energi-Aktie ein durchschnittlicher Schlusskurs von 6,49 NOK in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 5,94 NOK, was einem Unterschied von -8,47 Prozent entspricht und daher charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 5,16 NOK, was einem Anstieg von +15,12 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Horisont Energi-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 40,19 Punkten, was die Einstufung als "Neutral" bedeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 36,89 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Horisont Energi-Aktie daher in diesem Punkt der Analyse als "Neutral" bewertet.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz in der Online-Kommunikation. In den letzten Monaten zeigte die Diskussionsintensität nur eine geringe Aktivität im Netz, was zu einer Bewertung als "Schlecht" in diesem Bereich führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was wiederum zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Somit erhält die Horisont Energi-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.