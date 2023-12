Horiifoodservice Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die technische Analyse der Horiifoodservice-Aktie ergibt, dass der aktuelle Kurs von 348 JPY 23,4 Prozent unter dem GD200 (454,33 JPY) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Kurs von 374,9 JPY auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Abstand -7,18 Prozent beträgt. Somit wird der Aktienkurs als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Horiifoodservice zeigen, dass weder positive noch negative Ausschläge verzeichnet wurden. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen über den Wert angesprochen, daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Der Sentiment und Buzz, also die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, zeigt, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, weshalb Horiifoodservice insgesamt als "Neutral"-Wert betrachtet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Horiifoodservice liegt bei 22,58, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 für die Horiifoodservice bewegt sich bei 45, was auf eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation hindeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Horiifoodservice-Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".