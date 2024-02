Horiifoodservice Aktie: Was für ein Plan!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts werden dabei über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Horiifoodservice-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 36. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch auf 25-Tage-Basis zeigt sich kein überkaufter oder überverkaufter Zustand (Wert: 55,77), wodurch die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Horiifoodservice ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen zeigte sich weder eine positive noch eine negative Tendenz in den Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Auch die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt ein "Neutral"-Rating, da der GD200 des Wertes (428,06 JPY) um -14,73 Prozent über dem Kurs der Aktie (365 JPY) verläuft. Betrachtet man den gleitenden Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage, so ergibt sich eine Abweichung von +5,5 Prozent, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral". Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Analyse der RSIs, der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse und des Sentiments und Buzz.