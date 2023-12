Horiifoodservice Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die Diskussionen über Horiifoodservice in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab keine starken positiven oder negativen Ausschläge. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft. Die Aktie von Horiifoodservice wird bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie von Horiifoodservice eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität für Horiifoodservice in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSi) der Horiifoodservice bei 42,65 liegt, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSi25 für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 39,79 und bestätigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau.

Der aktuelle Kurs der Horiifoodservice von 430 JPY liegt mit -4,93 Prozent Entfernung vom GD200 (452,31 JPY) auf einem "Neutral"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 370,28 JPY und zeigt ein "Gut"-Signal, da der Abstand +16,13 Prozent beträgt.

Zusammenfassend wird die Horiifoodservice-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Horiifoodservice-Analyse vom 29.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Horiifoodservice jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Horiifoodservice-Analyse.

Horiifoodservice: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...