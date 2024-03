Horiifoodservice Aktie: Ist das wirklich wahr?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Horiifoodservice-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 28, was bedeutet, dass das Wertpapier als überverkauft eingestuft wird und somit ein "Gut"-Rating erhält. Hingegen liegt der RSI der letzten 25 Handelstage bei 45,51, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Horiifoodservice-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 414,89 JPY liegt, was einem Unterschied von -14,44 Prozent zum aktuellen Schlusskurs von 355 JPY entspricht, wodurch die Aktie als "Schlecht" bewertet wird. Hingegen liegt der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bei 338,94 JPY, was einer ähnlichen Höhe (+4,74 Prozent) zum aktuellen Schlusskurs entspricht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Horiifoodservice-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Horiifoodservice-Aktie zeigen eine neutrale Tendenz. Sowohl die Beitragsanzahl als auch die Diskussionsintensität deuteten auf eine mittlere Aktivität hin, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Horiifoodservice-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" gegeben.

Die Anleger-Stimmung bei Horiifoodservice in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist ebenfalls neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen identifiziert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung hinsichtlich der Anleger-Stimmung bei Horiifoodservice.