Horai Aktie: Ruhig bleiben!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator, um die Einschätzung einer Aktie zu bewerten. In den letzten Tagen stand die Aktie von Horai im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Horai liegt bei 51,72, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und somit auch hier eine "Neutral"-Bewertung auslöst. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 37 eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation an, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Horai-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 3234,59 JPY für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 3440 JPY (+6,35 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der kurzfristigeren Analysebasis des 50-Tages-Durchschnitts ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso wurde nicht bedeutend mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Zusammenfassend erhält die Horai-Aktie daher insgesamt ein "Neutral"-Rating in den verschiedenen Kategorien.