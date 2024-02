Horai Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die technische Analyse von Horai zeigt, dass sich das Wertpapier in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt derzeit 3383,48 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 3850 JPY liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +13,79 Prozent. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 3647,8 JPY über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +5,54 Prozent entspricht. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren wird Horai daher mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien und in Diskussionen wird als neutral eingestuft, da es weder positiv noch negativ ausschlägt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen werden als neutral bewertet. Insgesamt erhält Horai daher eine "Neutral"-Einschätzung hinsichtlich der Anlegerstimmung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien weisen eine mittlere Aktivität auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionintensität führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Horai-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (55) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (43,7) führen zu einem "Neutral"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs. Somit wird Horai insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.