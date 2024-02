Horai Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Der Horai-RSI liegt bei 21,43, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 33,87, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten zwei Wochen als neutral, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen. Die überwiegend neutralen Themen rund um den Wert führen zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt keine wesentlichen Veränderungen der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Horai-Aktie ein Durchschnitt von 3380,08 JPY für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 4050 JPY (+19,82 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages- als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating in der einfachen Charttechnik führt.

Insgesamt wird Horai daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.