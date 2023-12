Horace Mann Educators-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Analysten bewerten die Aktie von Horace Mann Educators langfristig als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten gab es keine positiven Bewertungen, eine neutrale und keine negativen. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Kurs von 38 USD, was einer Erwartung von 15,96 Prozent entspricht, da der derzeitige Schlusskurs bei 32,77 USD liegt. Aufgrund dieser Schätzungen erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt Horace Mann Educators mit einer Rendite von -17,3 Prozent mehr als 28 Prozent darunter. Die Versicherungsbranche erreichte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 29,06 Prozent, wobei Horace Mann Educators mit 46,36 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral. Es gab keine wesentlichen Ausschläge in der Kommunikation, und es wurden weder positive noch negative Themen über das Unternehmen diskutiert. Als Ergebnis wird die Aktie mit "Neutral" bewertet, und das Anleger-Sentiment wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Horace Mann Educators als "Neutral" einzustufen. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 60, was eine "Neutral"-Empfehlung darstellt, während der RSI25 für 25 Tage bei 47,96 liegt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.