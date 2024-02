Horace Mann Educators Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Stimmung überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Horace Mann Educators gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie überkauft oder unterkauft ist. Der RSI für die Horace Mann Educators-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 23 und klassifiziert die Aktie somit als überverkauft. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 31,85 und zeigt somit weder überkauft noch unterverkauft an. Auf Basis des RSI wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie wird auch anhand der Anzahl der Beiträge und der Veränderung der Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. In Bezug darauf zeigt die Aktie von Horace Mann Educators eine starke Diskussionsintensität, was zu einer positiven langfristigen Stimmungsbewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für das Unternehmen blieb in diesem Zeitraum jedoch nahezu unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor hat die Horace Mann Educators-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,59 Prozent erzielt, was jedoch 151417,21 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Versicherungsbranche beträgt 15,84 Prozent, und Horace Mann Educators liegt aktuell 11,25 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Medien und eine Überverkauft-Einstufung basierend auf dem RSI. Die langfristige Stimmungsbewertung ist ebenfalls positiv, jedoch zeigt der Branchenvergleich eine Unterperformance der Horace Mann Educators-Aktie.