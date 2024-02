Horace Mann Educators Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Die Aktie von Horace Mann Educators hat in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer positiven Bewertung im Bereich Sentiment und Buzz führt. Allerdings wurde auch eine negative Änderung in der Rate der Stimmungsänderung festgestellt, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Horace Mann Educators wird bei einem Niveau von 38,43 als neutral eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als neutral bewertet.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Horace Mann Educators in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -11,22 Prozent gezeigt, verglichen mit ähnlichen Aktien aus der "Versicherung"-Branche, die im Durchschnitt um 15,82 Prozent gestiegen sind. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von Horace Mann Educators jedoch um 1,35 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Horace Mann Educators derzeit bei 31,48 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 36,83 USD liegt. Dies entspricht einer positiven Bewertung. Auch der Abstand zum GD50 und GD200 deutet auf eine gute Bewertung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.