Horace Mann Educators Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Die Anleger-Stimmung für Horace Mann Educators ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die für weitere Bewertungen der Aktie ausgewertet wurden. In den Diskussionen standen in den vergangenen Tagen besonders positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung für die Anleger-Stimmung von "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird zur technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Horace Mann Educators wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 38,12 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 39,73, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Horace Mann Educators somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Aufwärts- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Horace Mann Educators-Aktie beträgt aktuell 31,44 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 31,29 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält Horace Mann Educators auf Basis trendfolgender Indikatoren insgesamt ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Horace Mann Educators eine Dividendenrendite von 4,28 Prozent auf, was leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,98 Prozent liegt. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Horace Mann Educators-Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.