Horace Mann Educators Aktie: Was für ein Erfolg!

Die Stimmung und das Interesse an Horace Mann Educators wurden in den letzten Monaten genauer unter die Lupe genommen. Dabei zeigte sich eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet. Insgesamt wird die Stimmung als "Gut" eingestuft, während die Rate der Stimmungsänderung als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Aktie von Horace Mann Educators eine durchschnittliche Schlusskurs von 31,21 USD über die letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 32,51 USD, was einer Abweichung von +4,17 Prozent entspricht und daher eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Sowohl im 200- als auch im 50-Tages-Durchschnitt liegt der Schlusskurs nahe am gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in dieser Kategorie führt. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut".

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich eine Performance von -17,3 Prozent für Horace Mann Educators in den letzten 12 Monaten. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Versicherung"-Branche ergibt sich eine Underperformance von -43,82 Prozent. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Rendite von Horace Mann Educators um 22,73 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.