Horace Mann Educators Aktie: Hammer-Nachricht!

Die Horace Mann Educators-Aktie hat sich in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 31,73 USD für den Schlusskurs befunden. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 35,52 USD (+11,94 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 35,36 USD, und der letzte Schlusskurs befindet sich nahe diesem Durchschnitt (+0,45 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Horace Mann Educators-Aktie insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der Horace Mann Educators-Aktie im vergangenen Jahr mit 3,81 Prozent 3,12 Prozent unter dem Durchschnitt (6,93 Prozent). In der Versicherungsbranche beträgt die mittlere jährliche Rendite 24,95 Prozent, wobei Horace Mann Educators aktuell 21,14 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die fundamentalen Kennzahlen zeigen, dass die Aktie von Horace Mann Educators mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22,74 heute um 39 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Versicherungsbranche (37,33). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Horace Mann Educators-Aktie liegt bei 54,49, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 49 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.