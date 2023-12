Horace Mann Educators Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Horace Mann Educators wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es wurde festgestellt, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufwies, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und daher eine "Schlecht"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat laut Messung kaum Änderungen aufgewiesen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit die Einstufung "Schlecht" für Horace Mann Educators in diesem Punkt.

Was die Dividende betrifft, verzeichnet Horace Mann Educators derzeit eine Dividendenrendite von 4,28 Prozent, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,87 Prozent. Die geringe Differenz von 0,42 Prozent zum Durchschnitt führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Es sei darauf hingewiesen, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Horace Mann Educators mit einem Wert von 78,93 deutlich teurer ist als der Branchendurchschnitt in der Versicherungsbranche, was auf eine Überbewertung hinweist. Das Branchen-KGV liegt bei 38,49, was einen Abstand von 105 Prozent zum Wert von Horace Mann Educators bedeutet. Aus diesem Grund wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Horace Mann Educators-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 31,09 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 32,61 USD weicht somit um +4,89 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen weist mit einem letzten Schlusskurs von 32,58 USD eine nahezu gleiche Abweichung von +0,09 Prozent auf. Somit erhält die Horace Mann Educators-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich für Horace Mann Educators eine eher negative Einschätzung hinsichtlich der Diskussionsintensität, Stimmungsänderung, Dividendenrendite, fundamentaler Analyse und technischer Analyse.

Horace Mann Educators kaufen, halten oder verkaufen?

