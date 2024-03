Horace Mann Educators Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wie die Anleger-Sentimentanalyse zeigt. An 12 Tagen wurde eine positive Stimmung verzeichnet, während keine negativen Diskussionen aufgezeichnet wurden. An insgesamt zwei Tagen war die Stimmung neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Horace Mann Educators gesprochen. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Gut" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

In fundamentaler Hinsicht weist die Horace Mann Educators Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 38,97) im Bereich Versicherung deutlich unterdurchschnittlich ist (ca. 42 Prozent). Aufgrund dieser Unterbewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor erzielte die Horace Mann Educators Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,81 Prozent, was 7,62 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Versicherungsbranche beträgt 35,98 Prozent, worunter die Horace Mann Educators Aktie aktuell um 32,17 Prozent zurückbleibt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Horace Mann Educators Aktie derzeit bei 31,86 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 35,56 USD liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von +11,61 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 35,59 USD, was einer Distanz von -0,08 Prozent entspricht und somit als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieser Analyse mit "Gut" bewertet.