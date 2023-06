Hopewind präsentiert erstmals Wechselrichter auf der Intersolar Europe 2023

Berlin (ots) -- Hopewind präsentiert erstmals seine hochleistungsfähigen Wechselrichter für die private sowie gewerbliche und industrielle Anwendung (C&I) sowie umfassende Energielösungen für Privathaushalte und Gewerbetreibende.- Im Mai 2023 gab der globale Greentech-Pionier Hopewind seinen Markteintritt in Deutschland bekannt.- Die Intersolar Europe 2023 stellt den ersten öffentlichen Auftritt von Hopewind in Deutschland dar.Das börsennotierte Greentech-Unternehmen Hopewind (https://de.hopewind.com/) bringt seine umfassenden Energiemanagement-Lösungen nach Deutschland. Für seinen Markteintritt in Deutschland fokussiert sich der Pionier im Sektor Erneuerbare Energien zunächst auf den Photovoltaik-Sektor und bietet zertifizierte String-Wechselrichter an. Die Intersolar ist der erste Auftritt Hopewinds in Deutschland und dient der Vorstellung innovativer, hochleistungsfähiger Wechselrichter für die gewerbliche und industrielle Anwendung (C&I) sowie für Privathaushalte.Hopewind bietet Lösung für Engpässe am Photovoltaik-MarktAls Vorreiter im Greentech-Bereich hat das Unternehmen eine globale Präsenz und setzt sich mit seinen Produkten aktiv für den Kampf gegen die Klimakrise ein. Mit Blick auf die Umstellung auf eine nachhaltigere Energieversorgung in Europa möchte der Marktführer aus China seine Erfahrung aus über zehn Jahren im Sektor der Erneuerbaren Energien nun auch in Deutschland einsetzen. Vor dem Hintergrund der steigenden Nachfrage nach Photovoltaik-Installationen bringt Hopewind hochmoderne PV-Lösungen für Unternehmen, Industrie und Privathaushalte auf den Markt, um die Nachfrage nach Wechselrichtern am deutschen Markt zu bedienen.Im Fokus der Vorstellung stehen dabei zwei Produkte: der hochleistungsfähige 100/110kW C&I-PV-Wechselrichter für mittelgroße gewerbliche Solaranwendungen und die 3-10kW Wohnanlagen-PV-Lösung für Privathaushalte.Wechselrichter für die gewerbliche und industrielle Anwendung für UnternehmenDer C&I-PV-Wechselrichter von Hopewind ist speziell für mittelgroße gewerbliche Solaranwendungen konzipiert. Mit einer Eingangskapazität von 20A und einem breiten Spannungsbereich von 300V bis 520V ermöglicht er eine optimale Anpassung an unterschiedliche PV-Module. Dadurch werden höhere Erträge erzielt und die Installationskosten sowie die LCOE (Levelized Cost of Electricity) für die Systembesitzer gesenkt. Der C&I-Wechselrichter zeichnet sich durch eine herausragende Netzstabilität und eine gesteigerte Energieeffizienz aus. Auch Betriebs- und Wartungsarbeiten wurden vereinfacht und eine kontinuierliche, 24/7-Überwachung ermöglicht.Die Wechselrichter für WohnanlagenFür Privathaushalte präsentiert Hopewind seine innovative Wohnanlagen-PV-Lösung. Mit einem Gewicht von nicht mehr als 16 kg und einem kompakten und stromlinienförmigen Design kann sie leicht von einer Person installiert werden. In Verbindung mit den Überwachungslösungen von Hopewind können die intuitive Systemkonfiguration und die Fernwartung über die Hopecloud-App leicht realisiert werden, wodurch die Kosten für die Wartung und Instandhaltung gesenkt und die Effizienz verbessert werden.Jeremy Powell, Head of Europe, betont die Bedeutung des deutschen Marktes und des Auftritts auf der Intersolar Europe: "Wir sind begeistert, unsere innvoativen Wechselrichter erstmals auf dieser bedeutenden Messe für Erneuerbare Energien vorzustellen. Unsere Lösungen für gewerbliche, industrielle und private Photovoltaik-Anlagen bieten hohe Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Damit ermöglichen wir es Unternehmen und Privathaushalten, die Vorteile der grünen Energie voll auszuschöpfen, zu einem akzeptablen Preis."Hopewind ist auf der Intersolar Europe 2023 an Stand C2, 530 anzutreffen.Über Hopewind2007 gegründet, ist Hopewind (https://de.hopewind.com/) heute ein weltweit führender Anbieter grüner Energielösungen. Das börsennotierte Unternehmen (Shenzhen Hopewind Electric Co., Ltd., Stock Code: 603063) ist global spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung sowie den Vertrieb und den Service zu erneuerbaren und elektrischen Lösungen. Hauptprodukte des Greentech-Unternehmens sind Windkraftanlagen, Photovoltaik-Wechselrichter, Batterie-Energiespeichersysteme, Static Var Generator (SVG) und Industrieantriebe. Als eine der Top-10-Marken für PV-Wechselrichter in China konzentriert sich Hopewind auch in Europa auf Wechselrichter für PV-Anlagen. In Deutschland bietet Hopewind hauptsächlich Wechselrichter für die gewerbliche und industrielle Anwendung (C&I) an und fokussiert sich auf Rund-um-Service für eine vollständig digitalisierte, smarte PV-Lösung.Pressekontakt:Hellen HohoffPIABO PRTel.: +49 (0)172 4179441hopewind@piabo.netOriginal-Content von: Hopewind, übermittelt durch news aktuell