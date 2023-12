Hope Education Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung für Hope Education können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Die durchschnittliche Aktivität der Aktie deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, weshalb eine "Neutral"-Einstufung erforderlich ist. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Hope Education in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Im Hinblick auf die Dividende schüttet Hope Education im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Diversifizierten Verbraucherdienste eine niedrigere Dividendenrendite von 0 % aus, was 6,26 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt von 6,26 % ist. Dies führt zur Einstufung "Schlecht".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hope Education liegt unter dem Durchschnitt der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" und ist somit unterbewertet, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Hope Education liegt bei 76,47, was auf eine überkaufte Situation hinweist, was zur Bewertung "Schlecht" führt. Der RSI25 für die Hope Education bewegt sich bei 68, was als Indikator für eine neutrale Situation gilt, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt ergibt sich für diese Kategorie daher die Einstufung "Schlecht".