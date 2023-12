Hope Education Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Der Aktienkurs von Hope Education zeigt eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Zyklische Konsumgüter". Mit einer Rendite von -57,32 Prozent in den letzten 12 Monaten liegt das Unternehmen mehr als 62 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Diversifizierten Verbraucherdienste"-Branche, die eine mittlere Rendite von -4,51 Prozent verzeichnet, liegt die Rendite von Hope Education mit 52,81 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Hope Education liegt aktuell bei 73,33 Punkten auf 7-Tage-Basis, was bedeutet, dass das Unternehmen überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI weniger stark schwankend und zeigt, dass Hope Education weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Fundamental betrachtet ist Hope Education im Vergleich zum Durchschnitt der "Diversifizierten Verbraucherdienste"-Branche unterbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 0,01 liegt das Unternehmen um 100 Prozent unter dem Branchen-KGV von 30,65, was eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis ergibt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten, weshalb dieser Punkt neutral bewertet wird. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen war ebenfalls unauffällig, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Hope Education-Aktie ein "Neutral"-Rating.

