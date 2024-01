Hope Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Hope heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 64,8 Punkten, was darauf hindeutet, dass Hope weder überkauft noch überverkauft ist. Der Wertpapier erhält somit eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 28,69, was bedeutet, dass Hope hier überverkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Gut" eingestuft. Zusammen erhält das Hope-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der technischen Analyse betrachten wir den gleitenden Durchschnitt auf 50- und 200-Tages-Basis. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 9,48 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 11,71 USD liegt. Auf dieser Basis erhält Hope somit eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 10,39 USD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating auf kurze Sicht führt. In Summe wird Hope auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Hope eingestellt waren, mit acht positiven und zwei negativen Tagen. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Hope daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Bezüglich der fundamentalen Analyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 8,89 und liegt 43 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 15 (Branche: Handelsbanken). Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.