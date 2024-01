Hope Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Der Aktienkurs von Hope im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt bei einer Rendite von -0,74 Prozent mehr als 11 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Handelsbanken"-Branche von 1,48 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, liegt Hope mit 2,21 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der Hope-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 9,51 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 11,81 USD, was einem Unterschied von +24,19 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt (10,65 USD) liegen über dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Hope-Aktie in der einfachen Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Langfristig betrachtet, schätzen Analysten die Aktie der Hope als "Neutral"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 2 die Aktie als neutral, während keine Bewertungen als gut oder schlecht eingestuft wurden. Die Analysten erwarten im Mittel ein Kursziel von 11 USD, was einer Erwartung in Höhe von -6,86 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Hope-Aktie einen Wert von 63,37 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 33, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung für die RSI.

Insgesamt ergibt sich aufgrund der Branchenvergleiche, technischen Analyse, Analysteneinschätzung und des Relative Strength Index eine neutrale Bewertung für die Hope-Aktie.