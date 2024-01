Hope Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

In den letzten zwölf Monaten wurden für die Aktie von Hope 0 positive, 2 neutrale und 0 negative Bewertungen von Analysten abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Es gab keine neuen Analystenupdates zu Hope im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 11 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -6,62 Prozent von ihrem letzten Schlusskurs von 11,78 USD fallen könnte. Dies entspricht einer "Schlecht"-Empfehlung von Seiten der Analysten, was insgesamt zu einer "Neutral"-Empfehlung für die Hope-Aktie führt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt schüttet Hope derzeit niedrigere Dividenden aus, nämlich 6,27 % im Vergleich zu 138,98 % der Branche Handelsbanken. Aufgrund dieses großen Unterschieds wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um Hope in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen nicht deutlich verändert. Es gab keine eindeutige Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt. Die Intensität der Diskussionen über ein Unternehmen kann Hinweise darauf liefern, ob es derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit der Anleger erhält. Insgesamt wurde über Hope unwesentlich mehr oder weniger als üblich diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Hope-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 9,48 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 11,78 USD am letzten Handelstag liegt um 24,26 Prozent darüber, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 10,45 USD um 12,73 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung für die Hope-Aktie führt. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.