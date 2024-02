Hop Fung Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Aktie von Hop Fung von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von -14,44 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,09 HKD mit dem aktuellen Kurs (0,077 HKD) vergleicht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 0,08 HKD, liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-3,75 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hop Fung liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 75, was ebenfalls als Indikator für eine überkaufte Situation gilt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hop Fung bei 5,97, was unter dem Branchendurchschnitt (80 Prozent) liegt. Die Branche "Behälter & Verpackung" weist einen Wert von 29,62 auf. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.