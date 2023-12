Luoyang Longhua Heat Transfer Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Weitere Suchergebnisse zu "Vornado Realty Trust":

Die Dividendenrendite der Longhua Luoyang-Aktie beträgt 0,4 Prozent, was 1,13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Redaktion. Die Dividende wird im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs betrachtet.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Longhua Luoyang bei 7,73 CNH. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung, da der Aktienkurs einen Abstand von -10,09 Prozent zur Linie aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 7,15 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Das Stimmungsbild bezüglich Longhua Luoyang hat sich in den letzten Wochen positiv verändert. Dies spiegelt sich in einer positiven Auffälligkeit in den sozialen Medien wider, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die gestiegene Aufmerksamkeit über das Unternehmen wird mit einer "Gut"-Bewertung honoriert. Insgesamt erhält Longhua Luoyang daher ein "Gut" bezüglich des Sentiments und Buzz.

Der Relative Strength Index (RSI) der Longhua Luoyang-Aktie liegt für die letzten 7 Tage bei 38, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 63,1 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Somit ergibt die Analyse der RSIs insgesamt ein "Neutral"-Rating für Longhua Luoyang.

