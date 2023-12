Hookipa Pharma Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Der Aktienkurs von Hookipa Pharma zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance anderer Unternehmen im Gesundheitspflege-Sektor eine Rendite von -16,28 Prozent, was mehr als 25 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Biotechnologie-Branche beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten 19,81 Prozent, wobei Hookipa Pharma mit 36,09 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Hookipa Pharma bei 0 Prozent und damit unter dem Branchendurchschnitt von 2,49 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Aktie in Bezug auf ihre Dividendenpolitik.

Das Anleger-Sentiment ist positiv, da vor allem in den sozialen Medien mehrheitlich positive Meinungen über die Aktie von Hookipa Pharma veröffentlicht wurden. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die Hookipa Pharma Aktie mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 83,11 als überkauft gilt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auf der Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich hingegen ein Wert von 39, der darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Schlecht".