Hookipa Pharma Aktie: Viel Lärm um nichts!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Hookipa Pharma eingestellt waren. Es gab insgesamt fünf positive und neun negative Tage. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Hookipa Pharma daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Hookipa Pharma im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,28 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt die Aktie damit 41,16 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Biotechnologie" beträgt 20,07 Prozent, wobei Hookipa Pharma aktuell 36,36 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Internet hat die Fähigkeit, Stimmungen zu verstärken oder zu verändern. Je nach Diskussionsintensität und der Häufigkeit der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Hookipa Pharma wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität gemessen, weshalb dem Signal die Bewertung "Schlecht" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Daher ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild ein Gesamtergebnis von "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende weist Hookipa Pharma derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2,49%) darstellt. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Biotechnologie"-Branche beträgt -2. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Hookipa Pharma-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.