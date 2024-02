Hookipa Pharma Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Der Aktienkursvergleich von Hookipa Pharma zeigt, dass das Unternehmen in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,73 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche im Durchschnitt um -11,51 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Hookipa Pharma eine Underperformance von -15,23 Prozent verzeichnet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -6,57 Prozent, wobei Hookipa Pharma um 20,16 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zeigt sich eine Unterperformance, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) zeigt die Analyse, dass die Hookipa Pharma-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 64,75 Punkten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 61,95 ein "Neutral"-Rating. Somit erhält Hookipa Pharma insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild rund um Hookipa Pharma gegeben hat. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einem "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe führt.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Hookipa Pharma eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Hookipa Pharma daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.