Hookipa Pharma Aktie: Hilfe!

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Hookipa Pharma in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte im roten Bereich, was dazu führt, dass die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Hookipa Pharma wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, sieht es für die Hookipa Pharma insgesamt "Gut" aus, da 1 Buc, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das Kursziel der Analysten für die Hookipa Pharma liegt im Durchschnitt bei 8 USD, was einer potenziellen Entwicklung des Aktienkurses um 1110,29 Prozent entspricht. Daher gibt es das Rating "Gut". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Hookipa Pharma vor.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Hookipa Pharma beschäftigt hat. Daraus ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte Hookipa Pharma in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,73 Prozent. Dies bedeutet eine Underperformance von -16,7 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche, die im Durchschnitt um -10,04 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -6,04 Prozent hatte, liegt Hookipa Pharma 20,69 Prozent darunter. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.