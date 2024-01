Hookipa Pharma Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die technische Analyse der Hookipa Pharma-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,8 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,83 USD liegt, was einer Abweichung von +3,75 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung des Trends. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,56 USD, was einer Abweichung von +48,21 Prozent entspricht. Hierdurch erhält die Aktie eine positive Bewertung.

Die Analystenbewertung der Hookipa Pharma in den letzten 12 Monaten zeigt eine positive Tendenz, mit 1 mal der Einschätzung "Gut" und keinmal der Einschätzung "Schlecht". Das mittlere Kursziel wird auf 8 USD geschätzt, was auf eine positive Entwicklung von 863,86 Prozent hindeutet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Die Dividendenrendite der Hookipa Pharma-Aktie liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,47 Prozent liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Bewertung der Hookipa Pharma-Aktie basierend auf verschiedenen Indikatoren, wobei die technische Analyse eine positive Entwicklung zeigt, während das Sentiment und die Dividendenpolitik eher negativ bewertet werden.