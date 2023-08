Hooker Furniture Quartalszahlen: Aktionäre erwarten Umsatzrückgang und Gewinnsteigerung

ARTIKEL:

In weniger als einem Monat wird das Unternehmen Hooker Furniture aus Martinsville, Vereinigte Staaten, seine Quartalsbilanz für das zweite Quartal präsentieren. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz- und Gewinnzahlen erwarten? Und wie hat sich die Aktie von Hooker Furniture im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Noch 26 Tage bis zur Veröffentlichung der Quartalszahlen! Die Aktie von Hooker Furniture hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 201,97 Mio. EUR. Aktionäre und Analysten warten mit Spannung auf das Ergebnis. Laut Datenanalyse gehen die aktuellen Prognosen der Analystenhäuser von einem leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal aus. Im zweiten Quartal 2022 erzielte Hooker Furniture einen Umsatz von 138,75 Mio. EUR, während jetzt ein Rückgang um -11,90 Prozent auf 122,27 Mio. EUR erwartet wird....