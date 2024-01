Hooker Furniture Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Der Aktienkurs von Hooker Furnishings verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 42,89 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche im Durchschnitt nur um 2,99 Prozent, was eine Outperformance von +39,91 Prozent für Hooker Furnishings bedeutet. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Hooker Furnishings mit 32,02 Prozent über dem Durchschnitt von 10,87 Prozent im letzten Jahr. Diese starke Überperformance in beiden Branchen führte zu einem "Gut"-Rating für das Unternehmen.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird deutlich, dass die Hooker Furnishings-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating auf dieser Basis führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs also ein "Gut"-Rating für Hooker Furnishings.

Die Dividendenrendite von Hooker Furnishings beträgt aktuell 4,62 Prozent, was 1,67 Prozent über dem Mittelwert (2,95) für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hooker Furnishings liegt bei 25,17, was 59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Haushalts-Gebrauchsgüter) von 61 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und führt zu einer "Gut"-Bewertung für das Unternehmen.