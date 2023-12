Hooker Furniture Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die Aktie von Hooker Furnishings hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 19,08 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 26,69 USD, was einem Unterschied von +39,88 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven charttechnischen Bewertung von "Gut". Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 20,07 USD liegt mit einem Schlusskurs von +32,98 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt derzeit bei 22,27 Punkten, was darauf hinweist, dass Hooker Furnishings überverkauft ist. Der RSI25 zeigt eine ähnliche Tendenz, wobei auch hier die Aktie als überverkauft eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Hooker Furnishings mit einem Wert von 25,17 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 61. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint und daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ebenfalls ein "Gut" erhält.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Hooker Furnishings mit einer Rendite von 42,89 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt von 2,33 Prozent. Diese positive Entwicklung führt zu einem weiteren "Gut"-Rating für die Aktie.

Insgesamt erhält die Hooker Furnishings-Aktie also positive Bewertungen sowohl aus charttechnischer als auch aus fundamentaler Sicht sowie im Branchenvergleich.